مراسل المنار: سحب ملف التعيينات من جلسة مجلس الوزراء بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 12:50

مراسل المنار: سحب ملف التعيينات من جلسة مجلس الوزراء بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب

منذ 33 mins 2 April، 2020
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