مياه الجنوب اعلنت الطوارئ لمد مراكز الحجر الصحي بالمياه وضاهر وضع امكانات المؤسسة بتصرف الدولة

أعلنت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” حال الطوارئ على مستوى فرق الصيانة في الدوائر كافة لتأمين امداد مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب بالمياه.

وطلب المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر في تصريح “من الفرق الفنية صباح اليوم العمل على تأمين امداد فندق “مونتانا” في بلدة المروانية بالمياه، لافتا الى ان “الفندق المذكور قد تم اختياره وبدأ العمل على تجهيزه لاستخدامه كمركز للحجر الصحي للوافدين من بلاد الاغتراب ضمن خطة وزارة الصحة لاستيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج”.

وأكد “جهوزية المؤسسة لتزويد مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية الاخرى كافة بالمياه”، واضعا “امكاناتها في تصرف وزارة الصحة والجهات العاملة في الدولة على مكافحة انتشار فايروس كورونا”.

وذكر بأن “مياه لبنان الجنوبي تجهزت فرق الصيانة بالمعدات والملابس الخاصة وتستكمل اجراءاتها لتأمين كميات مناسبة من ألبسة ppe التي تحتاجها لدخول مراكز العزل والحجر والمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة الطارئة”، موضحا أن “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتابع أعمالها اللوجستية في إصلاح اعطال شبكة المياه وفحصها الدوري لها في ان مختبراتها في صيدا، صور، النبطية و بنت جبيل تعمل يوميا على فحص كافة مصادر المياه والتأكد من سلامة المياه الموزعة على المشتركين”.

كما لفت الى أنه سيتم أخذ عينات من مياه الليطاني في محطة الطيبة لفحصها قبل مفيض بحيرة القرعون نحو الحوض الادنى لنهر الليطاني لمقارنتها مع الفحوصات بعد المفيض”.

وقال:”إن فرق المؤسسة ستأخذ العينات دوريا كل 12 ساعة حتى التأكد من سلامة المياه وجودتها”.

ونبه الى أن “مركز الاتصال التابع للمؤسسة الرقم 1785 مستمر بتلقي شكاوى المواطنين ومراجعاتهم بخصوص كافة المسائل المرتبطة بعمل المؤسسة وخدمة المشتركين واصلاح الاعطال الطارئة، والتزاما بإجراءات التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة، تم تنظيم الدوام في المركز وفق نظام المداورة لتأمين استمرار العمل وخدمة المواطنين مع الحفاظ على كافة الاجراءات التي تؤمن حماية الموظفين من احتمال انتقال العدوى او الاصابة بفيروس كورونا”.

وختم: “وتأمينا لاستمرار التواصل بين المؤسسة من جهة والمواطنين والمؤسسات الاعلامية من جهة أخرى، تم تنظيم العمل في وحدة الاعلام والاتصال وتأمين استمراريته “أونلاين” (من المنزل)، وكان فريق وحدة الاعلام والاتصال قد أنجز تخزين كافة المواد الاعلامية على سرفر المؤسسة وقام بتوثيقها وبرمجة قنوات الاتصال وانشأ شبكات خاصة يمكن من خلالها تأمين استمرارية العمل وفق الآلية السابقة وبنفس الكفاءة. ومن الناحية التقنية اكد الدكتور ضاهر ان الفرق الفنية تتابع بشكل يومي انجاز اعمال الاصلاح والترميم لشبكة المياه في المناطق الجنوبية كافة لاستمرار تأمين هذه الخدمة المهمة للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام