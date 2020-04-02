منظمة الصحة العالمية تسعى لإيجاد سبيل لمكافحة كورونا خلال شهر رمضان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2020 - 11:16

منظمة الصحة العالمية تسعى لإيجاد سبيل لمكافحة كورونا خلال شهر رمضان

منذ 6 mins 2 April، 2020
غير مصنف

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف إن المنظمة تحاول إيجاد سبل لمكافحة جائحة كورونا في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان المقبل.
وقال تيدروس لدى دخول انتشار الجائحة شهرها الرابع فإن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم  سيصل إلى مليون في الأيام القليلة المقبلة، في حين سيصل عدد حالات الوفيات بسبب كوفيد- 19 إلى 50 ألفا.
وتتضمن الجوانب المتعلقة بالتقاليد الدينية والاجتماعية لرمضان تجمع الأسر والأصدقاء لتناول الإفطار. كما تعد موائد الرحمن سمة مميزة لشهر رمضان في العديد من الدول.
ولم يغامر تيدروس خلال المؤتمر الصحافي بتقديم توصية عندما سئل عن كيفية الحد من الصلات الاجتماعية والعدوى خلال شهر رمضان، لكنه قال إن المنظمة التي يرأسها تتباحث مع الزعامات الدينية والقيادات الحكومية في الشرق الأوسط.
وقال “أعلم أنه سيكون لدينا حل ودي في هذا الصدد أيضا”، مؤكدا أن دول المنطقة تبذل جهودا كبرى للحد من انتشار مرض كوفيد- 19.

المصدر: dpa

التعليقات

ذات صلة