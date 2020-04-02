عُمان تعلن رصد 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” والإجمالي يرتفع إلى 231

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ما يرفع الحالات المسجلة إلى 231. وأكدت الوزارة العمانية، أن 41 حالة قد تماثلت للشفاء؛ فيما بقي عدد حالات الوفاة عند حالة واحدة. وجددت وزارة الصحة العمانية طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد المجتمعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. إلى ذلك، أعلنت شركة “شل عمان”، أمس، تبرعها بمبلغ 700 ألف ريال (1.8 مليون دولار أميركي) لوزارة الصحة، لشراء معدات فحص “كوفيد 19″، و300 ألف ريال (780 ألف دولار)، قيمة وقود لمركبات الطوارئ العمانية.

وسجلت خمس دول في مجلس التعاون الخليجي، هي البحرين والإمارات والسعودية وقطر وعمان، حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس المعدي، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة”.

المصدر: سبوتنيك