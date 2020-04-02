ارتفاع حصيلة الوفيات في كيان العدو جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 30 وإجمالي الإصابات يبلغ 6211 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 09:46

ارتفاع حصيلة الوفيات في كيان العدو جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 30 وإجمالي الإصابات يبلغ 6211 (سبوتنيك)

منذ 18 mins 2 April، 2020
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