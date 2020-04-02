جيش الاحتلال: 97 جنديا وضابطا أصيبوا بفيروس كورونا و3023 يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس هيئة الأركان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا.

وأضاف الجيش في بيان له أمس الأربعاء أن “جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة”، مشيرا إلى أن “هناك 3023 عسكريا بينهم رئيس هيئة الأركان في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس”.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” صورا عن تكدس الجنود الصهاينة في معسكر “شفتا” التابع لسلاح المدفعية في النقب.

وتظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم البعض، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا.

وسجل الكيان الإسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 734 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة، بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.

المصدر: وكالات