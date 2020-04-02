حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز خمسة آلاف

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الأربعاء.

وقرابة الساعة 02.35 من فجر الخميس بتوقيت غرينيتش، أحصى المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الوباء محليا وعالميا، ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفا و417 شخصا تأكدت مخبريا إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة الأربعاء أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية