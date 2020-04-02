التحكم المروري: 17 جريحا في 10 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 08:14

التحكم المروري: 17 جريحا في 10 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 18 mins 2 April، 2020
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