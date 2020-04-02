تسجيل 14 وفاة جديدة و131 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 847، فيما توفي 14 شخصا ليصل عدد الوفيات إلى 58.

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، إن الوفيات الجديدة سجلت في كل من الجزائر العاصمة (5 حالات) والبليدة (3) وحالة واحدة في كل من ولايات غرداية، أم البواقي، غليزان، المدية، تيزي وزو، وعين تيموشنت.

وأضاف أن الحالات 847 المؤكدة سجلت في 39 ولاية، أما حالات الوفاة الإجمالية فسجلت في 19 ولاية.

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، أشار إلى أن عددهم بلغ 61.

ودعا المسؤول الجزائري المواطنين إلى ضرورة “احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا”.

المصدر: وكالات