أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-04-2020

الأخبار

“كورونا” التحدي يكبر بدءاً من الاحد

أميركا تعترف: نحن على خطى ايطاليا

فرنجية «مصمّم» على الاستقالة… و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟

حجز الودائع بالدولار: الكذب مستمر

النهار

“حد السيف” مع كورونا… وكباش التعيينات محتدم

كورونا يهدد أميركا بأسابيع “مؤلمة جداً” وأوروبا الأعلى بالوفيات

اللواء

نكبة الليرة من يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!

التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجيه على موقفه..وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس

تقريران دوليان عن جيش حزب الله بمواجهة الكورونا

الديار

رئيس الوزراء «مظلوم» او يتحمل المسؤولية عن «التصدعات» الحكومية؟

دياب متهم «بمسايرة» العهد… غياب «الشارع» اضعفه… ويتكل على حزب الله

عداد «كورونا» «مضبوط» تعقيدات لاعادة المغتربين والجيش يقمع المخالفات

الجمهورية

حفلة ابتزاز..لمحاصصة مفضوحة!

لبنان في عين العاصفة

هل استقالة الحكومة جدية؟

البناء

العالم يتجاوز اليوم المليون إصابة… ولبنان يتراجع في الالتزام بالتعبئة من 70% إلى 30%

عدوان على سورية من الأجواء اللبنانية… و«القوميّ» يطالب الحكومة باعتباره انتهاكاً

المصدر: صحف