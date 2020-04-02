رئيس بلدية إيعات نفى إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا

نفى رئيس بلدية ايعات حسين عبد الساتر إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا، وأكد أن “كل ما هنالك بأن أحد مواطني البلدة عانى من حالة ارتفاع في الحرارة وآلام في منطقة البطن، فاتخذت الإجراءات المناسبة، بما فيها نقل ذويه له إلى مستشفى بعلبك الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث اثبتت نتيجة الفحص السريري وجود حالة التهاب رئوي، ولكن لمزيد من الإطمئنان أجريت له بقية الفحوص الطبية اللازمة وما زلنا بانتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة العامة وبلدية ايعات هي الجهة المعنية بنشر المعلومات عن الإصابة داخل البلدة حال حدوثها، ولن نتوانى في حال تأكيد حدوث أي إصابة عن إعلان ذلك، حماية لأهلنا في إيعات والمدن والقرى الأخرى، وعلى مساحة المحافظة والوطن”.

وأكد أن “البلدية اتخذت مع الجهات الفاعلة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، ولا يوجد في البلدة أي حالات اشتباه أخرى”.

وأهاب بوسائل الإعلام “عدم بث الشائعات ونشر الذعر والفوضى في صفوف المواطنين، وتقصي الحقائق من مصادرها وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف:”تعمل البلدية بإرشادات محافظ بعلبك الهرمل ووزارة الصحة ووحدة إدارة الكوارث التي لم تتوان عن القيام بواجبها، ونشكر القوى الأمنية، لا سيما مخابرات الجيش اللبناني التي إعادت الأمور إلى نصابها الصحيح”.

وختم معتبرا أن “الإجراءات المتخذة في جميع مدن وبلدات وقرى محافظة بعلبك الهرمل هي إجراءات وقائية وتنفيذها لا يعني أن هناك إصابات مؤكدة بالفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام