العراق : الحشد الشعبي يتصدى لهجوم ينفذه مسلحو داعش باتجاه مواقعه في #ديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2020 - 00:18

العراق : الحشد الشعبي يتصدى لهجوم ينفذه مسلحو داعش باتجاه مواقعه في #ديالى

منذ 57 mins 1 April، 2020
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