مراسل المنار في طرابلس :الجيش اللبناني يفرق عددا من الشبان لدى خروجهم بمسيرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي تنفيذا لمقررات منع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 22:38

مراسل المنار في طرابلس :الجيش اللبناني يفرق عددا من الشبان لدى خروجهم بمسيرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي تنفيذا لمقررات منع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

منذ 2 ساعة 1 April، 2020
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