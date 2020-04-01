مراسل المنار في طرابلس :الجيش اللبناني يفرق عددا من الشبان لدى خروجهم بمسيرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي تنفيذا لمقررات منع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 22:38
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مراسل المنار في طرابلس :الجيش اللبناني يفرق عددا من الشبان لدى خروجهم بمسيرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي تنفيذا لمقررات منع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا
منذ 2 ساعة
1 April، 2020
أخبار دولية
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