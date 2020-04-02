أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-04-2020

النهار

• قال مرجع نيابي ان اتفاقا ضمنيا تم قبيل تأليف حكومة حسان دياب قضى بعدم الانتقام من “المستقبل” وعدم تجاوز الحريري في التعيينات الادارية لكنه لا ينفذ.

• يلاحَظ أنّ موقعاً إلكترونياً تابعاً لمرجعية حكومية سابقة، يتولى في معظم الأحيان نقل مواقف حادة لزعيم شمالي، خصوصاً أنّها تحمل تصعيداً حيال الحكومة ورئيس تيار سياسي بارز.

• تحمل أكثر من جهة في حزب وسطي وكتلة نيابية وازنة على العهد وعلى رئيس تيار نيابي كبير وحزب بارز لكونهم يؤدون خدمات لحليف لهم يمثّل أقلية في طائفته وذلك من خلال إعطائه حصصاً في التعيينات لم يسبق أن كانت من نصيبه.

اللواء

• يجزم خبراء ماليون أن «تواطؤاً» ما حاصل بين تعسف إجراءات المصارف وأطراف نافذة في إدارة الدولة؟

• لا تزال العلاقات تمر بحالة من الفتور بين قوى المعارضة، على الرغم من تصاعد التعبئة في قواعدها، بانتظار مرحلة ما بعد الكورونا.

• يجري تنسيق بين قوى في السلطة وخارجها، للاتفاق على مرحلة تلي التجاذبات داخل مجلس الوزراء.

الجمهورية

• لاحظ مراقبون ماليون ومصرفيون ارتفاعا هو الأعلى في سعر صرف الدولار نهاية كل شهر ولأيام محدودة.

• سُئل أحد المسؤولين رأيه في الحكومة فقال: ثبت لدي أن بعض وزرائها هم طاقات مهمة وأما البعض الآخر فأعطي رأيي بهم لاحقاً.

• طلبت مراجع امنية التحقيق الصارم حول شائعة أثيرت عن مسؤول بارز تمهيداً لاتخذا إجراءات عقابية صارمة بحق الفاعلين.

البناء

• قالت مصادر حكومية إن العدد التقديريّ للذين ستطالهم المساعدة المالية تحت عنوان العائلات الأشد فقراً سيزيد عن مئتي ألف عائلة جرى إعداد لوائح تطال المئة الأولى منها ويتوقع ارتفاع الرقم عن المئتين مع اكتمال الاستمارات التي توزعها البلديات وتوقعت المصادر أن تكون هناك حاجة لتكرار هذه المساعدة لشهرين إضافيين بعد الشهر الحالي، بحيث تكون التكلفة الإجمالية قرابة مئة مليون دولار.

• توقعت مصادر عراقية أن يشهد الغموض الذي يحيط بملفي الحكومة والتصعيد بين قوى المقاومة والقوات الأميركية مزيداً من الوضوح بعد زيارة قائد فيلق القدس إلى بغداد واللقاءات التي شملت المواقع الرئاسيّة والسياسيّة وقوى المقاومة. وقالت المصادر إن الملفين متداخلان ولا يمكن الفصل بينهما سواء بالنسبة لقوى المقاومة أو بالنسبة للأميركيين.

المصدر: صحف