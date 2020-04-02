استطلاع: 6 من 10 ناخبين يعتبرون أن ترامب لم يكن مستعدا لكورونا

قالت صحيفة US Today الأمريكية الأربعاء، إن استطلاعا جديدا للرأي أجرته Politico Morning Consult، أظهر أن الناخبين يشعرون بالإحباط من تعامل البيت الأبيض مع أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن 61٪ من الناخبين المسجلين في الاستطلاع أكدوا أن ترامب غير مستعد للتعامل مع تفشي المرض.

وكشف الاستطلاع أن 46٪ من الناخبين المسجلين أكدوا أن ترامب “غير مستعد تماما” للتعامل مع الأزمة، فيما أفاد 15٪ بأن الرئيس الأمريكي “غير مستعد إلى حد ما”.

كما أشار إلى أن 14٪ في المائة أكدوا استعداد الرئيس لمواجهة الأزمة، وأن 18٪ أنه “مستعد إلى حد ما”.

كما اعتبر 63٪ من الجمهوريين أن ترامب كان مستعدا، في حين أن 85٪ من الديمقراطيين خالفوا هذا الرأي، كما اعتبر 65٪ من المستقلين أن الرئيس غير مستعد، فيما أكد 26٪ أنه مستعد.

وفي آخر تحديث لحصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن عدد المتوفين بلغ 4713، مقارنة بـ3873 في الحصيلة السابقة التي نشرت مساء الثلاثاء.

وحسب آخر البيانات، بلغ عدد المصابين في الولايات المتحدة 211143 شخصا، لتصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا في العالم.

المصدر: وكالات