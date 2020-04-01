رابطة المهني: وزير التربية استمع إلى رأي كل رئيس رابطة حول نهاية العام الدراسي وامتحانات الشهادات الرسمية

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، أنه “بدعوة من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب للروابط الثلاث المهني والثانوي والأساسي ونقابة التعليم الخاص، تم الاجتماع مع معاليه صباح اليوم، العاشرة صباحا، واستمع معاليه إلى رأي كل رئيس رابطة وتصوره حول نهاية العام الدراسي 2019-2020 وامتحانات الشهادات الرسمية لعام 2020”.

وأشارت إلى أنه “بعد التنسيق مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني كان رأي الرابطة ما يلي:

1- العمل على انهاء العام الدراسي إذا سمحت ظروف الوضع الصحي وانحسار الوباء المستجد حتى لو امتد التدريس حتى أيلول أو تشرين الأول.

2- التمسك بإجراء امتحانات الشهادة الرسمية مهما كانت الظروف لكل الاختصاصات ان سمح الامر أو لبعضها في حال تعذر ذلك مع التمسك بعدم إعطاء إفادات لتلامذة وطلاب الشهادات الرسمية.

3- احتساب ساعات التعاقد لجميع الأساتذة المتعاقدين من دون استثناء أحد، وذلك وفقا لعدد ساعات التعاقد المنوه عنه ضمن كل عقد تعاقد للتدريس بالساعة الموقّع من قبل كل أستاذ، وذلك نظرا إلى أن عدم تنفيذ ساعات التدريس المتبقية جاء تحت ظروف قاهرة ليس للأستاذ أي ذنب فيها، خصوصا في هذه الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد”.

ولفتت إلى أنه “تم تسليم هذه البنود مكتوبة إلى معالي الوزير لدرسها واتخاذ القرارات المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام