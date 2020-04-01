العدو الاسرائيلي أفرج عن أسير فلسطيني.. والفحوصات تؤكد إصابته بكورونا

أعلنت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين أن نتائج الفحص الخاص بفيروس كورونا للأسير المحرر نور الدين صورور ظهرت إيجابية، علمًا أن العدو الاسرائيلي أفرج عنه مساء أمس الثلاثاء.

وأفرجت سلطات العدو عن الأسير صرصور أمس الثلاثاء من معتقل عوفر برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان لها الأربعاء أن “الأسير صرصور وهو من بيتونيا، اعتقل بتاريخ 18-3-2020 وأفرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم ١٤ في عوفر ومركز تحقيق بنيامين”.

ولفتت الهيئة الى أن “حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى يشهدها حاليًا سجن عوفر بعد علمهم بأن الأسير صرصور مصاب بالفيروس، حيث تم إغلاق الأقسام وجاري التأكد من أسماء الأسرى الذين قد يكون من المحتمل أن الأسير المصاب قد خالطهم”.

وحملت الهيئة “حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية واللاأخلاقية واللاإنسانية والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة”.

وأضافت الهيئة “قام طاقم محامينا بإبلاغ النيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور”، ولفتت الى ان “الجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل”.

المصدر: فلسطين اليوم