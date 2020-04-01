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April 1 2020 - 19:14

مركز الخيام: لتطرح قضية عبد الله في مجلس الوزراء غدا

منذ 45 mins 1 April، 2020
الاسير جورج عبد الله
لبنان

أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان، عن إرساله “مذكرة عن قضية المناضل جورج عبد الله الى جميع الوزراء في الحكومة طالبهم فيها بالتحرك العاجل لدى الحكومة الفرنسية لاستعادة جورج عبد الله وإنقاذه من جائحة كورونا التي تجتاح سجون العالم”، معلنا عن “اتصالات مكثفة تلقاها مكتب رئاسة الحكومة من الداخل والخارج وأعضاء الحكومة استجابة للحملة التي دعا اليها المركز”.

وأمل في “أن تكون قضية عبد الله على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا والمطالبة بالإفراج عنه”، مجددا دعوته إلى “تكثيف الاتصالات بالأرقام الهاتفية لرئاسة الحكومة ووزيري العدل والخارجية لحثهم على التحرك العاجل والجدي من أجل حرية عبد الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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