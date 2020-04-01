جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار السلع منذ 17 ت1 58.43%

أشارت جمعية المستهلك – لبنان في بيان، أن “سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالي 58.43%”.

وطالبت الحكومة بأن “تضع هذا الامر في سلم اولوياتها، وهذه هي خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة الالف إذا ما ارادت وقف الانهيار:

– دعم قطاعات أربعة الان: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية، قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.

– تحديد سعر هذه السلع من قبل وزارة الاقتصاد فور اعلان دعمها، اسوة بعدة دول عربية واوروبية.

– الالغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة اشكال الاحتكار خاصة القانون 34/1967 الذي اسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، واقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة واعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الاعباء لوقف الانفجار”.

وأوردت الجدول الاتي:

“نوع الصنف عدد السلع

خضار 15 ارتفاع .27 % 17

فواكه 12 ارتفاع 20.13 %

لحوم 11 ارتفاع 17.9 %

البان واجبان 21 ارتفاع 11.1%

مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 2 %

معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 10.6%

الخبز 9 – –

مشروبات غازية وعصير 5 – –

محروقات 3

اتصالات 4 – –

مواصلات 2 – –

المجموع 145 ارتفاع 13.17%”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام