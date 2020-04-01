ورشة عمل وقائية بين مستشفيي مشغرة الحكومي والبقاع الغربي

نظمت ورشة عمل مشتركة بين مستشفيي مشغرة الحكومي والبقاع الغربي، ركزت على آليات الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، في اطار التعاون المستمر بين الطواقم الطبية في البقاع الغربي لمواجهة مخاطر “كورونا”، في حضور مديري المستشفيين الدكتورين عباس رضا وأحمد سعد.

واعلن خلال الورشة “الجهوزية التامة استعدادا لأي طارئ”.

هذا وتواكب “الهيئة الصحية الاسلامية” و”جمعية كشافة الرسالة الاسلامية” الجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل المستشفيات، واضعين كل امكاناتهما المادية والبشرية لخدمة ابناء المنطقة وتشكيل حلقة طبية وقائية متكاملة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام