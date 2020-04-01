إيهاب حماده جال ورؤساء بلديات الهرمل على الحواجز الصحية عند مداخل القضاء ونوه بوعي الاهالي والتجاوب مع جميع الاجراءات

جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حماده يرافقه رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورؤساء بلديات: الشواغير، الهرمل، القصر، الشربين، جوار الحشيش، فيسان وسجد، على الحواجز الصحية التي تقيمها البلديات عند مداخل القضاء.

واطلع الوفد على الاجراءات الاحترازية التي ينفذها متطوعون بدعم من البلديات لجهة قياس الحرارة وتعقيم السيارات.

من جهته اكد النائب حماده ان “افضل طريقة لمحاصرة الوباء هي الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية، ويجب على الجميع التقيد بخطة وزارة الصحة لانها السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة المجتمع”. ولفت الى ان “قضاء الهرمل لا يزال حتى الآن محافظا على استقراره الصحي ولم تسجل اي اصابة لدى المواطنين”. ونوه ب”وعي الاهالي والتجاوب مع جميع الاجراءات التي تهدف بالنهاية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ابنائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام