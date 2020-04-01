الحاج حسن: لايلاء ملف اكتظاظ السجون الاهتمام العاجل والبت بمشروع قانون العفو العام

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن في حديث لقناة المنار، “الحكومة اللبنانية الى وضع ملف اكتظاظ السجون في قائمة اولوياتها وايلائه الاهتمام العاجل، كملفي المغتربين اللبنانيين في الخارج والمساعدات النقدية”.

وقال: “يجب البت في مشروع قانون العفو العام ونحذر مجددا من خطورة وصول وباء كورونا الى السجون والذي يعد اكبر تجمع بشري من حيث القدرة الاستيعابية”.

وثمن “قرار الحكومة اللبنانية صرف المساعدات النقدية للاسر الاكثر فقرا في لبنان والأهم من ذلك هو الاسراع في تطبيق القرار بشفافية بعيدا عن المحسوبيات، الأمر الذي يحتاج الى احصاء دقيق من قبل البلديات والمخاتير”.

واعتبر ان “عودة المسافرين والمغتربين حق على وطنهم، وللوطن حق على هؤلاء بأن يلتزموا الحجر الصحي في منازلهم بعد عودتهم الى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام