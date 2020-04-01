7 أخطاء خلال غسل اليدين ستعرضك للعدوى بفيروس كورونا

“غسل اليدين بالمياه والصابون سوف يحميك من الإصابة بفيروس كورونا”، من أبرز النصائح التى نسمعها دائما بعد انتشار فيروس كورونا، وهى بالفعل من أهم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، ولكن هناك أخطاء يرتكبها البعض أثناء غسل اليدين وتعرضهم للعدوى، وحسب ما ذكرها موقع jan-pro هى:

أخطاء ترتكبها أثناء غسل اليدين

1:يوصى دائما بغسل اليدين بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ولكن للأسف لا يلتزم الكثيرون بالمدة التى يوصى بها مما يترك الجراثيم والبكتيريا على اليدين ، مما يسبب انتشار العدوى والاصابة بالفيروس.

2:عدم تجفيف اليدين جيدا بعد غسلها، فالبكتيريا تحب المناطق الرطبة وتظل بها وفى حالة عدم تجفيف اليدين ستصبح بشرتك أرضا خصبا لوجود البكتيريا ، لذلك ينصح بتجفيف اليدين جيدا مع الحرص على تجفيفها بالمناديل الورقية لان اثبت علميا أنها تقلل الجراثيم بشكل اكثر فعالية.

3:عدم غسل اليدين بالصابون، قد يهمل الكثيرون غسل اليدين بالصابون ويكتفى بغسلها بالمياه فقط، مما يسبب انتشار البكتيريا والجراثيم، لأن الزيوت الموجودة على اليدين والمواد الدهنية تجذب البكتيريا للبقاء مما يزيد من خطر الاصابة بالعدوى.

4: غسل اليدين بالصابون المضاد للبكتيريا، فذلك لم يعد أكثر فعالية فى التخلص من البكتيريا مقارنة بالصابون العادى، مما يزيد من ارتفاع البكتيريا المقاومة.

5:مع انتشار فيروس كورونا ينصح بغسل اليدين باستمرار وعلى مدار اليوم ليست وقت الحاجة فقط وهو ما يفعله الكثيرون، غسل اليدين بعد الاكل واستخدام المرحاض فقط، مما يزيد من انتشار الفيروسات والعدوى.

6:قد يهمل الكثيرون غسل بعض المناطق فى اليدين على الرغم من انتشار البكتيريا بها وهى بين الاصابع والاظافر وكف اليد.

7:بعد غسل اليدين يمسك الكثيرون مقابض الابواب وأدوات الحمام مما يسبب انتشار البكتيريا على يديك مرة اخرى، لذلك عليك استخدام مناديل ورقية لايقاف الصنبور أو فتح الباب.

المصدر: اليوم السابع