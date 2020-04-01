توقيف شخص يروج مخدرات في بيروت وجبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “على أثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونتيجة للمتابعة والتحريات، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة، من تحديد هويته، ويدعى:ط. ب. (مواليد عام 1988 – لبناني) بتاريخ 29/3/2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في شارع سبيرز – الصنائع، أثناء تجوله على متن السيارة المذكورة، بهدف ترويج المخدرات.

بتفتيشه والسيارة، ضبط تحت مقعد السائق كيس يحتوي على /58/ غ. من مادة الكوكايين موضبة ومجهزة للترويج، كما ضبطت في حوزته مبلغ /2600.000/ ل.ل.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات إلى عدد كبير من المتعاطين، ضمن مناطق عدة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام