الشيخ قبلان دعا الى تعزيز التضامن الوطني: سوريا ستبقى عصية على كل عدوان

استنكر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الغارات الصهيونية على سوريا وانتهاكها الاجواء اللبنانية “في عدوان مزدوج يكشف عن طبيعة الكيان الشريرة الذي يمعن في اعتداءاته رغم انشغال العالم بمكافحة وباء كورونا، مما يؤكد من جديد انه مصدر الشر في منطقتنا وهو يتحمل كل تبعات عدوانه في تعريض المنطقة لحرب إقليمية”.

وقال الشيخ قبلان “ونحن اذ نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي المطالب بإدانة اسرائيل ومعاقبتها على عدوانها وانتهاكها سيادة لبنان بشكل شبه يومي، فإننا ندعو الى التنسيق الكامل بين لبنان وسوريا لما فيه مصلحة ومنعة واستقرار الدولتين والشعبين الشقيقين”.

وطالب السياسيين اللبنانيين بـ”تعزيز تضامنهم الوطني وتحصين منعة وقوة لبنان في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وخطر تفشي الكورونا، فيكونوا كتلة وطنية متراصة ومتعاونة تحمي لبنان من أي خطر يتهدده”.

ونوه الشيخ قبلان بـ”الإنجاز النوعي السوري في افشال اهداف العدوان بما يؤكد ان سوريا تملك كل عناصر القوة في الدفاع عن نفسها وردع العدوان عليها، فسوريا القوية بجيشها وشعبها وحلفائها ستبقى عصية على كل عدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام