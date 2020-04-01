نصائح من الصحة العالمية… كيف تتفادى العدوى أثناء رعاية مريض بفيروس كورونا؟

يواصل فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19” تفشيه على الصعيد العالمي، مخلفًا مئات الآلاف من المصابين في أكثر من 190 دولة، ومتسببًا في إغلاق العديد من المدن وتقييد حركة المواطنين أملًا في الحد من انتشاره.

تهدف الحكومات بقرارت حظر الحركة وتقييد الانتقالات إلى تقليص فرص انتقال المرض من الأشخاص المصابين إلى المعافين. كي يتسنى لهذه الخطة النجاح، ينبغي على أولئك الذين يتعاملون مع المرضى المؤكدة إصابتهم أو المشتبه به، أن يتوخوا الحذر.

في غضون ذلك، وجهت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” لمن يرعى أو يتعامل مع مريض أو شخص مشتبه في إصابته بـ”كوفيد 19″، ليبقى بعيدًا عن العدوى.

وقالت المنظمة في منشورها: “يجب على جميع أفراد الأسرة الذين لديهم شخص يشتبه (أو تم التأكد) في إصابته بالفيروس، التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد السعال أو العطس، وقبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، وقبل الأكل، وبعد استخدام المرحاض، وقبل وبعد رعاية المرضى، وعندما تكون الأيدي متسخة بشكل واضح”.

ونصحت بعدم الاقتراب غير الضروري من الشخص المريض، وتجنب مشاركة الأشياء معه، مثل أدوات الأكل والأطباق والمشروبات والمناشف. وعند السعال أو العطس، يجب تغطية الفم والأنف بالمرفق، أو باستخدام منديل والتخلص منه على الفور.

ولفتت إلى ضرورة وضع الحالة الصحية لجميع الأفراد تحت الملاحظة، بحثًا عن أعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس؛ وحال تبين وجود أيًا منها، يجب الاتصال بالسلطات الصحية على الفور.

المصدر: سبوتنيك