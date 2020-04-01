اتحاد نقابات عمال البلديات طالب بدفع الاموال المستحقة للبلديات

طالب اتحاد نقابات عمال البلديات ومستخدميها في لبنان، في بيان، بان “تقوم الوزارات المعنية بدفع الاموال المستحقة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف والمياه والكهرباء كي تتمكن من دفع رواتب عمالها وموظفيها، بحيث ان عمال البلديات ومستخدميها بفئاتهم كافة من عمال على الطرقات تحت عين الشمس وشرطة واداريين هم عصب العمل البلدي وهم من خلال اداء واجبهم على تماس مباشر مع الناس لخدمتهم وتلبية طلباتهم”.

وطالب ايضا بان “تقدم وزارة العمل اقتراح مشروع قانون اعادة انتساب عمال البلديات ومستخدمي الى الضمان الاجتماعي، والذي هو حاليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتسعى الى وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى المجلس النيابي لئلا يبقى العمال والمستخدمون يتسولون الاستشفاء والطبابة على ابواب المستشفيات”.

وحض الاتحاد “البلديات على توفير كل لوازم الحماية للعمال والمستخدمين من ألبسة ولوازم واقية في فترة عملهم في هذه الايام كي لا يتعرضوا للاصابة بفيروس “كورونا”.

واكد انه “يقف في هذه الازمة مع جميع النقابات والاتحادات وخصوصا الاتحاد العمالي العام في مطالبها المحقة لكل عمال لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام