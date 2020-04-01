الحكومة الفلسطينية: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت اليوم الأربعاء الإصابات في فلسطين بفيروس كورونا المستجد إلى 134 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة في الضفة المحتلة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله المحتلة إبراهيم ملحم انه “تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة عطروت في القدس المحتلة”.

ولفت ملحم إلى أن “15 إصابة مصدرها مصنع للدجاج في عطروت من بين 25 عاملاً فلسطينياً كانوا يعملون هناك، حيث أن غالبية المصابين من قرى رام الله وهم اختلطوا بالأهالي.

وأضاف ملحم أن “18 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.

المصدر: فلسطين اليوم