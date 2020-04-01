اليمن: العدوان يواصل تصعيده العسكري في الحديدة وعدد من المحافظات

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خروقاتها بالحديدة، وشن طيران العدوان 15 غارة على ثلاث محافظات وجيزان، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “خروقات قوى العدوان بلغت 108 خروقات من بينها خمسة اعتداءات على رقابة كيلو١٦ واستحداث تحصينات قتالية جديدة في منطقة كيلو 16 وتحليق طائرة حربية في أجواء مدينة الفازة وست طائرات تجسسية في أجواء شارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي المنظر وكيلو١٦ ومدينتي الشعب والفازة”.

وأشار المصدر إلى أن “الخروقات شملت ٣٣ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ٨٥ قذيفة وصاروخ و ٦٠ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”، وذكر أن “قوى العدوان استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بصاروخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية، وقصفت بسبع قذائف هاون قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”.

وأفاد المصدر أن “قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارتين على وادي جارة في جيزان”، ولفت إلى أن “طيران العدوان شن تسع غارات على منطقة المزرق ومناطق متفرقة بمديرية حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”، وتابع “كما شن طيران العدوان غارة على منطقة حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله