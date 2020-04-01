الرئيس الايراني يعلن انخفاض انتشار فيروس كورونا في جميع المحافظات

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني عن شكره وتقديره للمواطنين لتعاونهم في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي، معلناً أن “الاحصاءات تظهر انخفاض تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات دون استثناء. وفي جلسة لمجلس الوزراء عُقدت الاربعاء، تطرق روحاني الى يوم الطبيعة الذي يصادف اليوم، وقال إن “ابناء الشعب الايراني يخرجون من منازلهم في مثل هذا اليوم للتمتع بجمال الطبيعة واجواء الربيع ويحتفلون بانتهاء عطلة عيد النوروز لكنهم هذا العام اختاروا البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم “.

واشار روحاني الى أن إيران “منذ انتشار الفيروس اتخذت الاجراءات اللازمة بالاستفادة من تجارب جميع الدول الاخرى، ولكن دون التطبيق التفصيلي لهذه التجارب”، موضحا أن المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا “اتخذ الخطوات التي تتلاءم مع طبيعة مجتمعنا وتم تطبيق التباعد الاجتماعي على مرحلتين وكانت استجابة المواطنين جيدة، كما تم تعطيل المدارس والجامعات وتقليص الكوادر العاملة في مختلف المؤسسات الى اقصى ما يمكن”.

وتابع قائلاً إن “الاجراء الآخر المهم الذي اتخذناه منذ البداية هو الاستفادة من امكانات القوات المسلحة التي دخلت بقوة الى الميدان ووضعت اربعة الاف سرير من مستشفياتها لاستقبال مرضى كورونا، ولحسن الحظ إن هذه الأسرة بقيت خالية حتى الآن وهذا ما لم يحدث في العديد من الدول”. هذا وكشف الرئيس الايراني أن “الاف الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة خالية الآن كذلك، ومن بينها الاف الأسرة في اقسام العناية المركزة “. واعتبر روحاني أن النجاحات التي حققتها إيران في هذا المجال “تعود الى أنها مرت بأزمات عديدة من بينها الحرب، ومن هنا فإن جميع اسواقنا مليئة بالسلع ومخازننا كذلك، وهذا يعني تفوقنا على العديد من الدول الأوروبية التي انتشر فيها المرض بعد اسبوعين وكانت لديها الفرصة الكافية أن تعد مستشفياتها ومعداتها الصحية وكذلك المواد الغذائية”. واضاف الرئيس روحاني أن “قطاع الانتاج يعمل بفاعلية لتغطية احتياجات المستشفيات، كما أن انتاج المعقمات تضاعف ثماني مرات وانتاج الكمامات في مصانع الدولة تضاعف اربع مرات فضلا عما تنتجه المصانع الأهلية”.

المصدر: ارنا