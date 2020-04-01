“السياحة اليمينة”: خسارتُنا فاقت 5 مليارات دولار خلال 6 سنوات من العدوان

قالت وزارة السياحة اليمنية إن “خسائرها جراء العدوان الأمريكي السعودي على البلاد بغلت 5 مليارات دولار وهي ما خسرته ميزانية الدولة من هذا القطاع”.

وأوضح وزير السياحة أحمد العليي خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء بالعاصمة صنعاء أن “حجم الخسائر التي نالت القطاع السياحي اليمني خلال خمس سنوات من العدوان تجاوزت خمسة مليارات دولار بالإضافة إلى تدمير وتضرر 473 موقعا ومعلما أثريا وسياحيا ومنشأة تاريخية”.

وأكد العليي أن “العدوان أدى إلى تدمير وتضرر 473 موقعا ومعلما أثريا وسياحيا ومنشأة تاريخية”، ولفت إلى أن “المنشآت السياحية التي دُمرت وتضررت جراء العدوان مدن تاريخية وأثرية و25 ضريح و42 معلم أثري”، واوضح أن “العدوان تسبب كذلك في تدمير وتضرر 252 فندقا و81 مطعما و12 قاعة مناسبات و28 متنزها وحديقة”.

وشدد العليي على أن “استهداف المواقع الأثرية والسياحية والحضارية يعد خروجا عن القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استهداف هذه الأماكن”، مؤكدا أن “استهداف العدوان للمواقع السياحية تسبب في خروج اليمن من كل المحافل السياحية الدولية”.

وأشار العليي إلى أن “العدوان تسبب في تسريح 95 % من عمال القطاع السياحي الذين يعولون أكثر من 500 ألف نسمة”، وتابع “كما أدى إلى تعطيل الآلاف من فرص العمل التي كانت تعيل آلاف الأسر التي تقدر مواردها بـ 890 مليون دولار، كما تسبب في إغلاق 345 وكالة سياحية بخسائر تقدر بأكثر من 745 مليون دولار”.

المصدر: موقع انصار الله