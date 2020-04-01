“الوفد اليمني المفاوض”: من غير منطقي أن ترعى السعودية الحرب والمصالحة في آن

علق عضو فريق “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن عبد الملك العجري على التصريحات التي أدلى بها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية والتي دعا من خلالها الأطراف اليمنية لإجراء محادثات سلام في الرياض.

وقال العجري الاربعاء “لا يصح لا من ناحية منطقية ولا من ناحية سياسية أن ترعى السعودية الحرب وترعى المصالحة في ذات الوقت”، وأضاف “منذ اختارت السعودية رعاية الحرب العدوانية فهي حددت موقعها على طاولة المفاوضات كخصم ولا يصح ان تطلب لنفسها أي صفة أخرى غيرها”، ولفت إلى أن “السعودية اليوم في موقع المدعو للحوار لا في موقع الداعي إليه”.

المصدر: موقع انصار الله