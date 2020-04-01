حرس الثورة الاسلامية الإيرانية بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية: أدنى خطأ يرتكبه الاعداء ضد ايران في أي نقطة سيكون خطأهم الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 11:30

حرس الثورة الاسلامية الإيرانية بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية: أدنى خطأ يرتكبه الاعداء ضد ايران في أي نقطة سيكون خطأهم الأخير

منذ 10 mins 1 April، 2020
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