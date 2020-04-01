وزارة الصحة المغربية: تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 638 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2020 - 11:30

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 638

منذ 28 mins 1 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة