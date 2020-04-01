قاسم: يؤكد الكيان الصهيوني مرة أخرى أنه العدو الحقيقي للأمة لذا سيبقى مطلوباً توحيد مقدرات وجهود الأمة من أجل التصدي لعدوانه واطماعه التوسعية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 11:30

قاسم: يؤكد الكيان الصهيوني مرة أخرى أنه العدو الحقيقي للأمة لذا سيبقى مطلوباً توحيد مقدرات وجهود الأمة من أجل التصدي لعدوانه واطماعه التوسعية

منذ 29 mins 1 April، 2020
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