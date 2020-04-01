الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: القصف الصهيوني على سوريا هو استمرار لعدوان الكيان الغاصب على كل مكونات الأمة وتدمير مقدراتها وهو إمتداد للعدوان الذي لا يتوقف على شعبنا الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 11:30

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: القصف الصهيوني على سوريا هو استمرار لعدوان الكيان الغاصب على كل مكونات الأمة وتدمير مقدراتها وهو إمتداد للعدوان الذي لا يتوقف على شعبنا الفلسطيني

منذ 30 mins 1 April، 2020
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