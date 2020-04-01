شركات الطيران سترد 35 مليار دولار مقابل تذاكر غير مستخدمة هذا الربع

من المقرر أن يسترد المسافرين عبر الرحلات الجوية حول العالم 35 مليار دولار مقابل تذاكر غير مستخدمة في هذا الربع، وفقاً لرابطة النقل الجوي الدولية، التي تمثل شركات الطيران على مستوى العالم.

وقال رئيس المجموعة، ألكساندر دي جونياك إن المبلغ، بسبب انخفاض رحلات شركات الطيران إثر تفشي فيروس كورونا، هو “مبلغ هائل يجب رده من المال”.

وقالت رابطة النقل الجوي الدولية إنها ستطلب من الحكومات تغيير القواعد للسماح لشركات الطيران بإجراء المزيد من عمليات المبالغ المستردة على شكل قسائم بدلاً من الأموال النقدية، إذ قال دي جونياك إن الحالات التي تكون فيها شركات الطيران قادرة على تزويد المسافرين بقسيمة سفر بدلاً من رد الأموال النقدية، مفيدة لأنها يمكنها أن “تحافظ على أموال وسيولة الشركة النقدية”.

وقال دي جونياك إنه يدرك أن ذلك قد يسبب إزعاجاً للركاب، إلّا أنه “يتعلق باستمراريتنا لأننا نواجه مشكلة نقدية هائلة أمامنا”.

وتشير أحدث توقعات المجموعة إلى خسارة عالمية قيمتها 39 مليار دولار في هذا الربع وحده عبر الصناعة، مقابل ربح قدره 7 مليار دولار في ذات الفترة الزمنية العام الماضي. وتوقعت المجموعة الأسبوع الماضي خسائر تبلغ قيمتها 252 مليار دولار على مستوى الصناعة بسبب فيروس كورونا.

المصدر: سي ان ان