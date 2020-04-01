السفيرة هالة كيروز: السلطات الاسبانية تتوقع احتواء انتشار وباء كورونا وسط معاناة في الجهاز الطبي ونقص التجهيزات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 11:30

السفيرة هالة كيروز: السلطات الاسبانية تتوقع احتواء انتشار وباء كورونا وسط معاناة في الجهاز الطبي ونقص التجهيزات

منذ 36 mins 1 April، 2020
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