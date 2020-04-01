وزارة الصحة الصهيونية: تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5591 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2020 - 09:18

وزارة الصحة الصهيونية: تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5591

منذ 10 mins 1 April، 2020
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