الصحة القطرية: تدشين محطة فحص لفيروس كورونا من السيارة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تدشين أول محطة لفحص الأفراد على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من السيارة.

وقالت الوزارة القطرية، عبر تويتر، “في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتوفير فحص كورونا “كوفيد-19″ للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، قامت الوزارة بتدشين محطة لإجراء فحص الفيروس من السيارة”.

وحددت الوزارة، عدة شروط للتسجيل للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير، ومنها أن يكون في الحجر الصحي المنزلي، ولم يجر الفحص سابقا؛ وأن يكون قد عاد إلى البلاد في الفترة من 10 إلى 21 آذار/مارس.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس، ارتفاع عدد الوفيات بالمرض المتسبب به فيروس “كورونا” المستجد إلى اثنتين.

وتم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 781؛ فيما بلغ عدد حالات الشفاء 62 حالة.

المصدر: وكالة سبوتنيك