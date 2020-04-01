جامعة جونز هوبكينز : تسجيل 865 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد

توفي 865 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

وأعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19 وهو 969 وفاة سجلت في 27 آذار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية