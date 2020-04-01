لقاء علماء صور: لابعاد السياسة عن التعيينات واختيار اصحاب الكفاءة

ناشد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين، في تصريح، “المسؤولين اللبنانيين الابتعاد عن السياسة في موضوع التعينات المالية واختيار اصحاب الخبرة والكفاءة والامانة في هذه الظروف الحساسة، لا سيما وأن الاصرار على المصالح الشخصية والحزبية في هذه الايام، هو أخطر من أي وباء آخر على لبنان وشعبه”.

وأشاد الشيخ ياسين “بالخطوات التي قامت بها وزارة الصحة والحكومة بشكل عام في موضوع الخطوات الاحترازية وموضوع المغتربين”، متمنيا على “الجميع مسؤولين ومواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية”، ومؤكدا “ضرورة رعاية الناس والبدء بتنفيذ قرارات المساعدات العينية والغذائية التي أقرتها الحكومة لتأمين عيش المواطنين”.

ودعا “المواطنين الى التعاون وتقاسم لقمة العيش وعدم الاتكال على الدولة لأنها عاجزة عن تأمين المساعدات لجميع المحتاجين في هذه الايام العصيبة، متوسلين الى الله إزالة هذه الغمة عن كل البشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام