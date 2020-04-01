عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2020 - 03:44

عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا

منذ 1 ساعة 1 April، 2020
5e83ba5c42360405c273fdde
أخبار دولية - العالم

أشارت بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ750 ألف شخص.

وحسب بيانات المنظمة، فإن عدد المصابين بلغ 750 ألفا و890 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 ألفا و405 حالات.

وتشير البيانات إلى أن أكبر عدد من الإصابات مسجل في أوروبا، وهو 423 ألفا و946 حالة، أو 56.4% من جميع الحالات حول العالم.

ولا تزال إفريقيا القارة الأقل انتشارا للفيروس، حيث بلغ عدد المصابين 3786 شخصا أو 0.5% من العدد الإجمالي في العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا منذ 11 مارس.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة