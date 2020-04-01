تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

أعلن في بيان رئاسي تونسي، أن الرئيس قيس سعيد أمر الثلاثاء، بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

وأعلنت تونس، إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا، والتي بلغت 574 حالة إضافة إلى عشر حالات وفاة.

وذكرت الوزارة في وقت سابق، أنه “في إطار المتابعة الحينية للوافدين من الخارج، تم إلى حد الآن إخضاع أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي، وأن 13 ألفا منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية”.

المصدر: وكالة رويترز