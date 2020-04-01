ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في العراق إلى 50 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2020 - 03:44

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في العراق إلى 50

منذ 53 mins 1 April، 2020
5e83956c4c59b719664261b7
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن “مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا أرتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170″.

وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك”.

وأضاف: “تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في محافظات النجف وواسط وديالى”، مشيرا إلى “تسجيل 9 حالات شفاء في محافظتي النجف وأربيل”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة