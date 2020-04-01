رئيسة وزراء النرويج: مستشفيات البلاد تسير بالاتجاه الصحيح

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ الثلاثاء، إن هناك بعض الدلائل على أن أداء المستشفيات في مواجهة كورونا، يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي، قولها إن الحكومة طلبت نحو 1000 جهاز تنفس من صناعة الشركات النرويجية.

كما ذكرت أن أوسلو يمكن أن توفر للدول الأخرى المعدات الأساسية في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنفس.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالة رويترز