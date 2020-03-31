الكرملين: روسيا ترسل طائرة مساعدات طبية للولايات المتحدة

أعلن الكرملين، أن روسيا سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة، لدعم جهودها في مكافحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المرجح إقلاع الطائرة اليوم الثلاثاء.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحضيرات لإرسال الطائرة جرت اليوم، مشيرا إلى أن هذه المساعدة تم بحثها خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب أمس الاثنين.

وأضاف أن “الجانب الروسي عرض المساعدة على خلفية الوضع الصعب في أمريكا بسبب انتشار الوباء”، مشيرا إلى أن المساعدات عبارة عن معدات طبية ووسائل حماية.

وأشار إلى أن ترامب وافق على قبول هذه المساعدات، وأعرب عن امتنانه لروسيا.

المصدر: وكالات