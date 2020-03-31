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March 31 2020 - 22:54

الرزاز يصدر قرار “الدفاع – 4” لمكافحة كورونا في الأردن

منذ 1 ساعة 31 March، 2020
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الاردن - عربي وإقليمي

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قرار “الدفاع – 4″، الذي أنشئ بموجبه صندوق لدعم المجهود الوطني في مكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقال الرزاز، الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الأردنية: “أمر الدفاع رقم 4 يتضمن فصل التبرعات عن حساب الإيرادات الحكومية، ويشمل فتح حساب في البنك المركزي يخصص للتبرعات ما فوق 100 ألف دينار أردني (141 ألف دولار)”.

وأضاف: “منذ اليوم الأول الذي تعرض فيه الأردن لوباء كورونا، أتتنا مئات الاتصالات التي تعرض مساعدتنا… ما رأيناه كان تعبيرا عن شعور المواطنين والمقيمين، أن هذا الوطن غال”.

وتابع: “أنشأنا أكثر من حساب للتبرع، أحدها لوزارة الصحة، وآخر لوزارة التنمية الاجتماعية”.

وأضاف: “اليوم أقررنا صندوقا ثالثا للتبرعات من القطاع الخاص، حتى نؤسس هذه العملية، ونتأكد أن أوجه الرفد تذهب في هذا المجال، لذلك تطلب الأمر الفصل بين هذه الصناديق وحساب الإيرادات العامة للحكومة”.

المصدر: وكالات

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