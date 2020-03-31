الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 21:10

الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها

منذ 19 mins 31 March، 2020
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