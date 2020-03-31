الأمين العام للأمم المتحدة: الأمم المتحدة بصدد إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة تداعيات كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2020 - 21:08

الأمين العام للأمم المتحدة: الأمم المتحدة بصدد إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة تداعيات كورونا

منذ 1 ساعة 31 March، 2020
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